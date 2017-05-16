中国汇市：人民币早盘续微升，逢低购汇仍较多料仍难走出区间横盘

* 人民币早盘续微升，中间价创三周新高

* 中间价继续往升值方向过滤

* 客盘需求仍较多，限制了汇价反弹空间

* 汇价仍难走出区间横盘走势

路透上海5月16日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微升，中间价则创三周新高。交易员称，欠佳美国数据打压美元指数下行，人民币中间价趁势继续往升值方向过滤；客盘逢低购汇需求仍较多，限制了汇价反弹空间，但市场仍未预期人民币会走出趋势性反弹走势。

他们并指出，“一带一路”峰会结束，市场料会将焦点重新落在美国经济数据表现上，以期寻找6月美联储加息线索；离岸CNH连升一周，也明显缓和了市场贬值预期，离岸美元/人民币一年期平价期权隐含波动率再创“8.11”汇改以来新低。 “这两天（美元兑人民币）跟着美指下行，但购汇还是比较多，估计美指继续下跌空间不大，客户还是逢低购汇思路。”一中资行交易员称。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.8918元，上日收报6.8976元，夜盘终报6.897元。今日人民币兑美元中间价报6.879元，上日为6.8852元。人民币兑美元即期成交额为133.88亿美元，上日半日为148.06亿美元。

全球汇市方面，美元指数周二接近一周低点，美国公布意外疲软的制造业报告之后美元承压。市场预计美联储将在6月升息，这在近期已帮助支撑美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.065元, 上日尾盘为7.076元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8874元, 与在岸即期价差倒挂44点，上一交易日尾盘报6.8919元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8931，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5746、6.0768和8.8996。