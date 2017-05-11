中国汇市：人民币早盘续微跌，贬值预期略升但短期仍无方向

* 人民币早盘微跌，中间价暂时脱离七周低点

* 风险逆转指标小幅回升

* 客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性

* 料短期汇价仍以窄幅横盘为主

路透上海5月11日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。

他们并指出，美联储6月加息预期小幅施压人民币，显示人民币贬值预期的风险逆转指标小幅回升；但各方也比较理解监管的维稳意图，不会刻意测试监管底线，除非美元明显转强，预计人民币汇价不太可能跌破前期6.92元附近波动区间底部。

“（美元兑人民币）6.9050附近有结的，再说近期监管对中间价也给了‘指导意见’，自营也不愿意在这个地方建多头，短期基本就这样，如果有回调，到6.89估计都有人抢。”一中资行交易员称。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.9056元，上日收报6.904元，夜盘终报6.9012元。今日人民币兑美元中间价报6.9051元，上日为6.9066元。人民币兑美元即期成交额为142.7亿美元，上日半日为180.41亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1105元, 上日尾盘为7.115元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9096元, 与在岸即期价差为40点，上一交易日尾盘报6.9126元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9049，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5108、6.0486和8.937。