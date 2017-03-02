中国汇市：人民币早盘续跌并靠近波动区间底部，“两会”行情料以稳定为主

* 人民币早盘随中间价下跌，并接近近期波动底部

* 美三月升息几率近七成提振美指人气

* “两会”召开在即汇率稳定意愿上升

* 外部变化料成人民币波动主因之一

路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。

他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。

“今天买的挺多的，但我觉得马上‘两会’了，还是稳定为主吧，除非美指升破102，直奔103去了，这样的话人民币估计也hold不住。”一外资行交易员称。

北京时间11:35，人民币兑美元即期报6.8838元，上日收报6.88元，夜盘终报6.8824元。今日人民币兑美元中间价报6.8809元，上日为6.8798元。人民币兑美元即期成交额为85.27亿美元，上日半日为109.58亿美元。

全球汇市方面，美元周四在七周高点附近，越来越多的迹象表明美联储正在认真考虑本月加息，这提升了美元的吸引力。美元指数周三曾升至1月11日以来最高水准101.97。

“美联储可能在本月升息，除非下周将公布的美国就业数据表现不佳。”大和证券驻东京的汇市策略师Yukio Ishizuki说。CME Group的FedWatch Tool显示，期货交易员目前认为，3月升息的机率为66%，周三为35%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.099元, 上日尾盘为7.0873元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.876元, 与在岸即期价差倒挂78点，上一交易日尾盘报6.8689元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8853，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.25、6.0388和8.4528。