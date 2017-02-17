中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求

* 人民币早盘缩量下跌

* 中间价则大涨至逾三周新高

* 客盘转为略偏购汇

* 离在岸汇价价差小幅扩大

* 短期料维持6.85-6.90元区间波动

路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。

他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，由于市场价已低于中间价逾两百点，这或限制在岸汇价的续跌空间；离岸CNH表现平稳，并未受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。

“今天客盘购汇蛮多的，结汇的话（美元兑人民币）6.85下方应该没太有人要的吧，还是大区间上上下下，没方向。”一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.8664元,上日收报6.8585元，夜盘终报6.871元。今日人民币兑美元中间价报6.8456元，上日为6.8629元。人民币兑美元即期成交额为63.36亿美元，上日半日为83.94亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五早盘持于一周低位附近，此前出炉的乐观美国经济数据未能推高美国公债收益率(殖利率)。美元指数报100.570，隔夜下滑0.7%并触及2月9日以来最低水准100.410。

“美元本周确实几次急升，但均缺乏坚定的上涨信念。例如，美元/日圆未能突破115.00关口。”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示,“这表明市场仍在努力确定特朗普政策的影响，他的贸易举措可能不会对美元有利。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.085元, 上日尾盘为7.085元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8507元, 与在岸即期价差倒挂157点，上一交易日尾盘报6.8489元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8635，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3247、6.0503和8.5803。