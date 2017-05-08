中国汇市：人民币早盘缩量微跌，周末外储和今早进出口数据影响有限

* 人民币早盘随中间价缩量微跌

* 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限

* 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性

* 短期汇价续跌空间料有限

路透上海5月8日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价缩量微跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。

他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据暂未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和欧洲央行紧缩政策预期。

“近期实需购汇比较多，美元偏弱，监管反而能放松，把之前压制的需求释放出来，但要说人民币会出现明显下跌，可能性也不大。”一外资行交易员称。

北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.9036元，上日收报6.9元，夜盘终报6.9026元。今日人民币兑美元中间价报6.8947元，上日为6.8884元。人民币兑美元即期成交额为102.54亿美元，上日半日为173.68亿美元。

中国4月以美元计价出口同比增长8.0%，进口同比增长11.9%，均不及市场预期；4月顺差380.48亿美元，好于市场预期。

中国央行周日的4月外汇储备环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。

全球汇市方面，欧元周一脱离亚市早盘触及的高位，因投资者了结获利。此前马克龙击败极右翼候选人勒庞赢得法国总统大选后欧元跳涨。

“市场已经消化马克龙的胜利。”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。“今晨我们看到欧元进一步上涨，但考虑马克龙政党在国民议会选举中获得多数席次有难度，他可能不能带来更高的增长。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.102元, 上日尾盘为7.097元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9035元, 与在岸即期价差倒挂1点，上一交易日尾盘报6.9031元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9036，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5769、6.1221和8.944。