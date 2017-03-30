中国汇市：人民币早盘走贬，有效波动区间狭窄部分机构参与倒量

* 人民币早盘走贬，中间价则小幅反弹
* 美指继续反弹，隔夜美元空头止损
* 结售汇相对均衡，自营开启做量行情
* 汇价在6.8950附近受阻难以下行
路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附近受阻，汇价难以继续下行；早盘时段有效波动很有限，部分机构参与倒量。
他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响会逐渐减弱；未来汇价走势仍主要取决于美元走势和大行意愿。
“上午大家兴趣寥寥，市场价差很小，大家都在做量。下午等欧洲市场开盘了看看有没有什么行情吧。”一中资行交易员称。
中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.893元,上日收报6.8897元，夜盘终报6.8898元。今日人民币兑美元中间价报6.8889元，上日为6.8915元。人民币兑美元即期成交额为123.09亿美元，上日半日为142.8亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四略升至九日高点，欧元走软，因欧洲央行(ECB)未表现出很快退出宽松货币政策的迹象。
“我们预计触发退欧第50条款，将产生‘有传言时卖出，事实浮出水面时买入’的行情，提振英镑从历史性低点反弹，因为退欧不确定性渐消退，”巴克莱外汇策略师写道，他们说市场高估了退欧对英镑的不利影响。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0855元, 上日尾盘为7.0645元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.881元, 与在岸即期价差倒挂120点，上一交易日尾盘报6.8674元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8944，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4095、6.1938和8.5744。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)