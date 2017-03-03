中国汇市：人民币早盘跌破6.90关口，两会召开在即市场亦忌惮监管出手

* 人民币早盘跌破6.90元关口

* 与中间价双双刷新一个半月新低

* 美指强势提振做空人民币热情

* “两会”召开在即市场忌惮监管出手

路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。

他们并指出，当前客盘反应较为平静，短期看大行维稳压力并不大，但若外部美元指数继续强势，势必会引起市场关注，进而施压人民币，毕竟本周以来美联储3月加息的可能性持续维持在六成以上。

“昨天CNH先破了，大家猜测今天CNY会跟着突破，...两会马上就召开了，大动静应该不太会。”一中资行交易员称。

北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.9006元,上日收报6.882元，夜盘终报6.8902元。今日人民币兑美元中间价报6.8896元，上日为6.8809元。人民币兑美元即期成交额为87.64亿美元，上日半日为88.24亿美元。

全球汇市方面，美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美联储可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。

“有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.115元, 上日尾盘为7.1008元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8939元, 与在岸即期价差倒挂67点，上一交易日尾盘报6.8865元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8999，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2612、6.0407和8.4685。