中国汇市：人民币早盘随中间价上涨但仍难出趋势，贸易数据影响有限

* 人民币早盘随中间价上升，中间价升至近两个月新高

* 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限

* 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势

路透上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价上涨，中间价升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，这明显推高了汇价，但这也给了逢低购汇盘入场时机，使得市场价仍低于中间价逾130点。

他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难出趋势性升贬走势。

“今天买（美元）的挺多的，大家都这么做，但现在不看升值趋势，也不看贬值趋势。”一中资行交易员表示。

北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.8812元,上日收报6.8922元，夜盘终报6.893元。今日人民币兑美元中间价报6.8651元，上日为6.894元。人民币兑美元即期成交额为117.44亿美元，上日半日为107.16亿美元。

中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%，3月贸易顺差为239.25亿美元，大幅高于路透预估中值的顺差100亿美元。海关发言人称，外贸形势依然严峻复杂，初步判断二季度外贸进出口增幅很可能回落。

全球汇市方面，美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，他乐见美联储将利率维持在低位，言论令美元近来的跌势加速。他还表示不会将中国列为汇率操纵国。

“特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元.”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，“但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.06元, 上日尾盘为7.081元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8771元, 与在岸即期价差倒挂41点，上一交易日尾盘报6.884元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8775，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3418、6.3203和8.6464。