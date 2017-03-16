中国汇市：人民币早盘随中间价大升，美加息风险释放延续区间操作思路

* 人民币早盘随中间价大幅反弹

* 中间价创近两个月来最大单日涨幅

* 后市走势更依赖客盘和大行意愿

* 维持对人民币区间低买高卖思路

路透上海3月16日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价大幅反弹，但日内有效波动仍不大；因隔夜美元指数大幅调整，中间价创近两个月来最大单日涨幅。交易员称，随着两会结束和美联储加息落地，市场风险因素基本释放，汇价后市走势更依赖客盘和大行意愿。

他们并指出，中国央行周四上调公开市场和MLF操作利率，希望中美名义利差保持在适度水平，以避免对人民币汇率和资本外流带来更多压力，淡化美联储加息的不利影响；由于美年内仍有加息空间，预计美指调整空间应不大，维持对人民币区间低买高卖思路。 “美联储加息、缩表，还是朝着这个方向走，今天早上中国央行的操作也是紧跟步伐，总的来讲对人民币影响不会太大，接下来汇价还是会在6.85-6.92大区间波动。”一外资行交易员称。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.8942元,上日收报6.9121元，夜盘终报6.9135元。今日人民币兑美元中间价报6.8862元，上日为6.9115元。人民币兑美元即期成交额为82.13亿美元，上日半日为104.67亿美元。

中国央行两个月内二次上调公开市场逆回购操作利率10bp（基点），同时央行今日亦连续两周开展MLF（中期借贷便利）操作，此次操作利率亦上调10bp。央行在随后的公告中称，此次上调是市场化招投标的结果，反映市场资金供求关系，并非加息。

全球汇市方面，美元周四盘初徘徊在一个月低点附近，此前美联储宣布升息后，立场看起来不如预期般强硬。目前市场仍维持2017年美联储将总共升息三次的预测，未如一些人预期的那样改成四次。

“美联储及其点阵图并未发出明显的鹰派引导，这应该使美元在未来一个月处于守势，”澳洲西太平洋银行外汇分析师Richard Franulovich称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.093元, 上日尾盘为7.0748元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8719元, 与在岸即期价差倒挂223点，上一交易日尾盘报6.8455元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8941，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3944、6.083和8.4582。