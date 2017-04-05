中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现

* 人民币早盘随中间价小升
* 中美元首会晤前自营机构较为谨慎
* 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大
* 短期汇价料难现趋势性走势
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美元会否重新转向强势。
“市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话，人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。
北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.8862元,上日收报6.8915元，夜盘终报6.8835元。今日人民币兑美元中间价报6.8906元，上日为6.8993元。人民币兑美元即期成交额为79.08亿美元，上日半日为75.86亿美元。
全球汇市方面，对即将进行的中美首脑会晤的担忧仍抑制美元的涨势。此外，在美国特朗普政府医改议案遭遇挫折后，市场愈发猜测特朗普在兑现其政策承诺方面将面临挑战，这也抑制美元走势。
“人们希望静观特朗普能否在基建和税改方面兑现承诺，”汇市研究公司Global-info董事Kaneo Ogino说。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.076元, 上日尾盘为7.065元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8791元, 与在岸即期价差倒挂71点，上一交易日尾盘报6.8757元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.887，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3537、6.2199和8.5705。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)