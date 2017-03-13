中国汇市：人民币早盘随中间价小升，本周事件众多汇价料以稳为主

* 人民币早盘随中间价小幅反弹
* 仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性
* 本周事件众多，汇价料仍以稳定为主
路透上海3月13日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小幅反弹，但幅度远小于中间价。交易员称，市场仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，早盘外围市场波动相对有限，加上当前仍处于“两会”(人大和政协会议)期间，且本周美联储议息落定，汇价料仍以稳定为主。
他们并表示，离岸人民币流动性仍较之前略微收紧，空头操作缺乏空间，使得离岸CNH与在岸汇价仍存超过150点的倒挂，这在某种程度上会缓解人民币贬值压力；除了美联储议息会议外，本周还需关注G20（20国集团）财经首脑会议以及荷兰大选。
“本周美联储加息应该没悬念的，走势上看(美元)有点利多出尽的样子，但我还是觉得美元指数不会深调，对于美元兑人民币而言，为什么不买呢。”一中资行交易员称。
北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.9072元，上日收报6.9157元，夜盘终报6.913元。今日人民币兑美元中间价报6.8988元，上日为6.9123元。人民币兑美元即期成交额为117.09亿美元，上日半日为121.41亿美元。
全球汇市方面，欧元兑美元在周一亚洲交易时段小幅上升至一个月高位附近，之前部分欧洲央行决策者在会议上谈到在结束购债计划前升息的可能性。
根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货价格显示，投资者认为美联储本周升息的可能性超过90%。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.128元, 上日尾盘为7.1345元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8915元, 与在岸即期价差倒挂157点，上一交易日尾盘报6.886元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9059，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3859、6.0109和8.4056。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)