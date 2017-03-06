中国汇市：人民币早盘随中间价小升，购汇情绪略升限制汇价反弹空间

* 人民币早盘随中间价小升

* 客盘购汇情绪略有上升

* 大行适度提供美元流动性

* 两会期间汇价会否持稳有待观察

路透上海3月6日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小升，但反弹幅度远不及中间价。交易员称，受上日汇价跌破6.90元影响，客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间恰逢美联储议息，汇价会否基本持稳有待观察。

他们并指出，今日市场价弱于中间价逾150点，表明市场有可能从之前的双向区间波动，逐渐转向温和贬值预期，这中间还需观察美元指数表现和大行意愿；另外美联储3月加息预期居高不下，这或从外部施压人民币。

“上个星期五的突破，大家的预期又出来了，从市场表现来看，还是蛮体现客盘的需求的，到二季度（美元/人民币）应该在6.9以上的吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.8944元,上日收报6.898元，夜盘终报6.899元。今日人民币兑美元中间价报6.879元，上日为6.8896元。人民币兑美元即期成交额为101.29亿美元，上日半日为87.64亿美元。

两会期间，中国央行官员继续表达对人民币的信心。中国央行副行长易纲就表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势，对各大货币有弹性但又总体稳定；随着中国综合国力特别是劳动生产率的提高，人民币未来的趋势会保持稳定和相对强势的特征。

全球汇市方面，美元周一在亚洲市场下滑，上周美元上涨后投资者锁定获利。市场对美联储3月份可能加息的预期升温，推动美元上周上涨。据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch工具显示，交易员认为本月升息的几率超过85%，上周初仅为33%左右。

Brown Brothers Harriman的资深外汇策略师Masashi Murata表示，“我们还需要时间才能获得更多有关特朗普财政刺激措施的细节，”美国经济若没有刺激措施恐怕将难以延续增长步伐。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.126元, 上日尾盘为7.1265元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8934元, 与在岸即期价差倒挂10点，上一交易日尾盘报6.896元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8942，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3126、6.0568和8.4708。