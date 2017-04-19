中国汇市：人民币早盘随中间价小升，逢低购汇仍限制反弹空间

* 人民币早盘随中间价小升
* 实需购汇较多，人民币升幅明显收窄
* 仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量
* 关注本周法国大选
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。
他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。
“美指回到100下方，大家是有些小疑虑，但我觉得还是缺乏改变区间波动的动力。”一外资行交易员表示。
北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.8844元，上日收报6.8852元，夜盘终报6.886元。今日人民币兑美元中间价报6.8664元，上日为6.8849元。人民币兑美元即期成交额为102.57亿美元，上日半日为136.87亿美元。
全球汇市方面，美元指数周三接近三周低位，因英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判之前提前举行大选，推动英镑反弹，英镑飙升至逾六个月高位。
“特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选。”
法国民调显示，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞和中间派候选人马克龙将在4月23日的第一轮投票中胜出，从而进入5月7日的决胜轮投票，但二者与保守派候选人菲永及极左翼候选人梅朗雄的支持率差距正在收窄。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.067元, 上日尾盘为7.0645元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8837元, 与在岸即期价差倒挂7点，上一交易日尾盘报6.8765元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8811，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3769、6.3431和8.8225。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)