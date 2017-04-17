中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，一季度向好经济数据影响不大

* 人民币早盘随中间价下跌

* 中间价依旧小幅过滤，淡化贬值意图

* 一季度中国经济数据对汇市影响不大

* 客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性

* 短期汇价料仍无明显方向

路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。

他们并表示，今日中国向好的一季度经济数据对汇市影响不大，随着习特会和美国汇率报告的政策风险相继释放，市场关注即将到来的法国大选，如果出现意外，可能会通过欧元影响美元，进而影响人民币。

“今天购汇挺多的，还是有贬值的倾向的，但央妈会不时释放点流动性，...先看看法国大选吧。”一中资行交易员表示。

中国最新公布的数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，略高于预期。分析师预计一季度GDP或为年内高点，良好开局的可持续性仍有待观察。

北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.8878元,上日收报6.8869元，夜盘终报6.8855元。今日人民币兑美元中间价报6.8785元，上日为6.874元。人民币兑美元即期成交额为115.14亿美元，上日半日为130.4亿美元。

法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。民调显示，在梅朗雄于前几周异军突起之后，中间派马克龙、极右翼勒庞、保守派菲永和梅朗雄便形成了相互之间难分高下的局面。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。

全球汇市方面，美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。

“朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌，...但如果确实发生国际紧急情况，那就完全是另一回事了，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说，那时美元可能因全球主要储备货币的地位而受益。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.065元, 上日尾盘为7.069元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.88元, 与在岸即期价差倒挂78点，上一交易日尾盘报6.8795元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.884，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3128、6.3612和8.6343。