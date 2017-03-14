中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，中国经济数据向好影响不大

* 人民币早盘随中间价小跌

* 客盘仍有实需购汇，大行适度提供美元流动性

* 经济数据向好对汇市影响不大

* 美联储加息落定前市场无意选择方向

路透上海3月14日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价小跌，但未明显脱离昨日波动区间。交易员称，客盘仍有部分实需购汇，大行则适度提供美元流动性，但在中国“两会”(人大和政协会议)落幕和美联储(FED)加息落定前，市场并无意选择方向。

他们并表示，中国稍早公布的1-2月投资和工业数据均向好，但数据对汇市影响不大；近期人民币汇率CFETS指数再度向去年8月以来的波动区间底部靠近，监管层通过适度调低指数的方式，使得双边汇率整体趋稳，并通过该操作来化解贬值压力。 “现在选择方向，有点早，两会还没结束，FED加息也没确定，大家也更想知道后面还会加息几次，等等吧。”一外资行交易员称。

中国国家统计局周二公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.9174元，上日收报6.9092元，夜盘终报6.9165元。今日人民币兑美元中间价报6.9118元，上日为6.8988元。人民币兑美元即期成交额为125.04亿美元，上日半日为117.09亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二微涨，因美债收益率(殖利率)在预期中的美联储加息之前继续上升。

“美债收益率最新涨势支撑了美元，但在美联储公布利率决议前，市场基本持观望态度，”巴克莱驻东京的资深汇市策略师Shin Kadota说，“对点阵图将偏鹰派的预期是近来推动美元上涨的一个因素，市场对美联储今年升息次数的预期已从三次升至四次。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1405元, 上日尾盘为7.1273元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9027元, 与在岸即期价差倒挂147点，上一交易日尾盘报6.8964元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9168，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3688、6.023和8.4402。