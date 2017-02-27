中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，供需基本平衡区间运行格局难改

* 人民币早盘随中间价小跌
* 客盘供需基本平衡，汇价缺乏波动条件
* 离岸CNH期权波动率持续回落
* 内外部环境均支持汇价区间波动
路透上海2月27日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小幅下跌。交易员指出，国际外汇市场均大体稳定，而中国监管层严格审查真实性购汇需求，令投机需求无从下手；另外市场对人民币再度走贬的时机看法分歧，缺乏一致性预期，这些均有利于人民币维持区间波动。
他们并表示，年初以来离岸汇价持续高于在岸，但近期离岸人民币资金流动性基本平稳，且相关期限隐含波动率均持续回落，表明外部资金亦无意推低人民币汇率。市场关注周二晚间美国总统特朗普新闻会是否会传递出其经济政策的更多细节。
“市场上都没什么交投意愿，几个方面原因吧，外盘不动，源头需求不足也卡了一部分，另外大家也都观望，我认为除非有非常舒服的位置，大家才会出手。”一中资行交易员称。
监管层对结售汇的真实性审查从未放松，中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.8759元，上日收报6.8718元，夜盘终报6.87元。今日人民币兑美元中间价报6.8814元，上日为6.8655元。人民币兑美元即期成交额为99.24亿美元，上日半日为96.07亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周一跌至逾两周最低，因投资者静待美国总统特朗普本周将发表的讲话，以寻求有关税改的线索。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.095元, 上日尾盘为7.0748元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8615元, 与在岸即期价差倒挂144点，上一交易日尾盘报6.8505元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8757，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2649、6.129和8.5375。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)