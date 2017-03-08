中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，2月外贸数据暂未影响汇价

* 人民币早盘随中间价小跌

* 客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供美元流动性

* 2月贸易数据暂未影响汇市

* 市场或反应本月美联储加息预期

* 短期汇价料以稳定为主

路透上海3月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小跌，但未能跌破昨日低点。交易员称，美联储三月加息升温遭遇中国“两会”（人大和政协）维稳，虽然客盘购汇需求略有升温，但大行继续在6.90元上方提供美元流动性，人民币料稳定为主，除非美元指数大幅拉升。

他们并指出，海关总署最新公布是2月贸易数据暂时未对汇市造成影响；市场或基本反应了美联储本月加息预期，目前更关注的是后续加息频率，关注周五美国非农就业数据。 “买美元的不少，但（美元/人民币）不见得会上啊，大行保持在6.9上方的压力，等两会之后吧，刚好美联储加不加息也是在15号公布。”一外资行交易员称。

中国海关周三公布的二月以人民币计价的贸易数据显示，二月以出口同比增长4.2%，进口增长44.7%，贸易逆差603.60亿元；二月外贸出口先导指数继续上升至40.2，比上月上升1.2个点。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.9元,上日收报6.8987元，夜盘终报6.8961元。今日人民币兑美元中间价报6.9032元，上日为6.8957元。人民币兑美元即期成交额为131.33亿美元，上日半日为72.87亿美元。

全球汇市方面，美元周三早盘几无变动，由于投资者在周五美国非农就业数据公布前采取观望态度，美元自上日录得的温和涨幅受到抑制。

“美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称，“市场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1225元, 上日尾盘为7.1125元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8981元, 与在岸即期价差倒挂19点，上一交易日尾盘报6.8928元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8999，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2925、6.0653和8.424。