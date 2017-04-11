中国汇市：人民币早盘随中间价微升，两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

* 人民币早盘随中间价微升，日内波幅极为有限

* 中间价仍有部分过滤，监管维稳态度明显

* 两地汇价结束倒挂，离岸资金看贬预期略升

* 短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域

路透上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价微升，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。

他们并指出，近期离岸CNH连续走低，结束了与在岸长时间的倒挂，表明离岸资金对人民币的贬值预期略有上升；若离岸CNH快速偏离在岸，则很可能再度遭遇离岸人民币流动性收紧的状况。

“虽然还是有一部分资金做多（美元兑人民币），但明显谨慎，不认为近期会出趋势。”一中资行交易员表示。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.9034元,上日收报6.9052元，夜盘终报6.905元。今日人民币兑美元中间价报6.8957元，上日为6.9042元。人民币兑美元即期成交额为126.56亿美元，上日半日为121.98亿美元。

全球汇市方面，美元周二在亚洲时段下跌，因对朝鲜和叙利亚情势的担忧打压美债收益率，并抵消对美国升息预期的影响。

“美国加息以及美联储缩表依然是投资者建立美元头寸的关键因素，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称，“但每当避险情绪升温时都会出现平仓情况。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.11元, 上日尾盘为7.094元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.908元, 与在岸即期价差为46点，上一交易日尾盘报6.9075元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9028，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3074、6.2373和8.5742。