中国汇市：人民币早盘随中间价微升，市场缺乏主题短期料窄幅横盘

* 人民币早盘随中间价微升，但实际波幅十分有限

* 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量

* 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限

* 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势

路透上海5月12日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微升，但实际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛，部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续窄幅横盘走势。

他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近。

“市场太沉了，波动这么窄，还不够手续费的呢，现在缺乏主题，继续观察再说。”一外资行交易员称。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。

中国国家发改委副主任宁吉喆周五称，中国过去三年间对一带一路沿线国家投资总额达600亿美元，预测中国未来五年对外投资总额将达到6,000亿到8,000亿美元。中国对外投资管理要进行真实性与合规性审查，但不会影响一带一路投资项目。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.901元，上日收报6.9035元，夜盘终报6.9025元。今日人民币兑美元中间价报6.8948元，上日为6.9051元。人民币兑美元即期成交额为142.11亿美元，上日半日为142.7亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五处在八周高位下方，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0965元, 上日尾盘为7.0975元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9018元, 与在岸即期价差为8点，上一交易日尾盘报6.9049元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9011，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5026、6.0711和8.8944。