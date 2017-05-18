中国汇市：人民币早盘随中间价微升，逢低购汇仍多暂对疲软美指无感

* 人民币早盘微升，中间价续创三个月新高

* 美指持续疲软，中间价仍往升值方向过滤

* 客盘逢低购汇需求较多，对美指不敏感

* 目前还未明显扭转市场购汇方向

路透上海5月18日 - 人民币兑美元即期周四早盘微升，但升幅较盘初明显收窄，中间价则续创三个月新高。交易员称，美元指数持续疲软，但还未明显扭转市场购汇方向，反成实需客盘入市机会，导致市场价大幅低于中间价，虽然中间价连续往升值方向过滤。

他们并表示，美国政治风波可能还会延续一段时间，这其实给了人民币继续缓解乃至扭转贬值预期的机会，如果美指跌破95附近的“特朗普交易”起点，市场预期可能快速转换。

“逢低购汇需求很多啊，到了差不多点位大行才出来，稳定基调下面，大起大落应该不会，...如果美元继续下跌，我相信后面结汇还是会出来的。”一外资行交易员称。

招商银行金融市场部外汇首席分析师李刘阳指出，由于人民币市场以实需占主导，所以贸易企业并不会频繁根据市场变化而调整策略。但调整缓慢不能等同于不调整，根据以往经验，人民币汇率变较美指滞后，但终究仍会反应过激美元变化。若美元大顶确认，人民币存反弹机会。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.889元，上日收报6.891元，夜盘终报6.8847元。今日人民币兑美元中间价报6.8612元，上日为6.8635元。人民币兑美元即期成交额为134.56亿美元，上日半日为140.54亿美元。

全球汇市方面，美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力。美元指数触及11月初以来最低水准，过去四个交易日累计下挫2.2%。

“美国的政治风波正在动摇市场。当你看到这些新闻时，将会暂停对美国的投资。”State Street Bank的东京分支经理Bart Wakabayashi称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0665元, 上日尾盘为7.0561元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8779元, 与在岸即期价差倒挂111点，上一交易日尾盘报6.871元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8882，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6844、6.2021和8.9298。