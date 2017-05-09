中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，客盘购汇较多但短期仍无方向

* 人民币早盘微跌，中间价创一个月低点

* 中间价明显过滤，避免抬升市场贬值预期

* 客盘购汇需求较多，自营购汇需求则不多

* 短期汇价料仍无方向

路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。

他们并表示，客盘实需购汇需求仍不少，但自营机构在当前点位继续大额购汇的需求并不明显，除非市场已经选择了方向。如果市场对欧洲央行紧缩预期升温，可能继续缓解人民币的贬值压力。

“市场还是有贬值预期，如果事实和预期相互印证，这种预期会慢慢加重，当然还需要一个关键事件来推动，才可能脱离这种区间波动吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.9065元，上日收报6.9033元，夜盘终报6.905元。今日人民币兑美元中间价报6.9037元，上日为6.8947元。人民币兑美元即期成交额为107.67亿美元，上日半日为102.54亿美元。

全球汇市方面，欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。

“欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1118元, 上日尾盘为7.106元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9092元, 与在岸即期价差为27点，上一交易日尾盘报6.9081元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9062，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5464、6.1008和8.9382。