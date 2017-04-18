中国汇市：人民币早盘随中间价放量小跌，市场预期趋一致短期料仍横盘

* 人民币早盘随中间价放量小跌

* 实需购汇较多，大行适度提供美元流动性

* 近期地缘局势紧张依旧，但市场预期趋一致

* 短期汇价料仍延续横盘走势

路透上海4月18日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价放量小跌，但波动区间明显收窄。交易员称，月中实需购汇较多，大行适度提供美元流动性，汇价暂时稳定在6.89元附近；近期地缘局势紧张依旧，但对人民币的直接影响不大，料短期仍延续横盘走势。

他们并表示，由于市场预期趋于一致，汇价在波动区间两端会触发较为集中的购汇或结汇，最终限制汇价波幅；另外缺乏波动也降低了对风险的对冲必要性，境内各个期限的美元/人民币平价期权隐含波动率持续下降。

“美元不算是避险资产，...套息角度看，美元应该跌不深，人民币也没什么方向。”一外资行交易员表示。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.8894元，上日收报6.8876元，夜盘终报6.8835元。今日人民币兑美元中间价报6.8849元，上日为6.8785元。人民币兑美元即期成交额为136.87亿美元，上日半日为115.14亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二从五个月低位反弹，美国财长努钦的讲话以及公债收益率(殖利率)上升使美元获得喘息之机。努钦对金融时报表示，他同意特朗普总统有关美元强势短期不利于出口的看法，但他还认为强势美元长期来看是件好事。

“对美元/日圆而言，主要焦点在于美国会向日本施加何种压力，因为美国贸易政策基本上与寻求削弱美元的政策挂钩，”东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.071元, 上日尾盘为7.062元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8845元, 与在岸即期价差倒挂49点，上一交易日尾盘报6.8793元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.89，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3384、6.3222和8.6615。