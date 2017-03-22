中国汇市：人民币早盘随中间价续升，美指跌破100关口缓解贬值预期

* 人民币早盘随中间价续升

* 美指跌破100关口，略缓解人民币贬值预期

* 客盘实需购汇限制人民币反弹空间

* 短期汇价料维持区间横向波动

路透上海3月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价续升。交易员称，美元指数跌破100关口，略缓解人民币贬值预期，但客盘反应似乎相对较慢，实需购汇导致近期汇价反弹空间明显小于其他主流货币，短期这种状况料仍延续，汇价将维持区间横向波动。

他们并表示，虽然人民币仍有贬值压力，但相较年初已明显缓和，美元/人民币各个期限隐含波动率继续下行，凸显市场对后续人民币走势不确定性担忧持续降低。随着市场对“特朗普行情”逐渐回归理性，美元指数可能短期仍有一定调整空间，但不意味转势。

“感觉大家已经把‘特朗普行情’给玩坏了，当然回归理性也是好事，我还是认为美国经济表现比其他地方要好，所以不能把美指当前的调整看做是方向性的变化。”一外资行交易员称。

此前市场预期美国通过减税和大型基建支出推行的财政刺激举措会提振增长和通胀，但市场越发质疑“特朗普行情”的实际效果。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.8835元，上日收报6.8977元，夜盘终报6.8928元。今日人民币兑美元中间价报6.8889元，上日为6.9071元。人民币兑美元即期成交额为101.65亿美元，上日半日为93.92亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三在四个月低点附近挣扎，因投资者避险潮打压美国股市，推动美债收益率(殖利率)大跌，也侵蚀美元魅力。另外对欧洲央行今年将收紧货币政策的预期升温，加之法国反欧元的总统候选人勒庞有可能败选，均支撑了欧元。

“随着美国收益率下降，美元兑其他货币也将遭受打击。”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0935元, 上日尾盘为7.0878元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8713元, 与在岸即期价差倒挂122点，上一交易日尾盘报6.8702元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8893，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4363、6.1724和8.5903。