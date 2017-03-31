中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，清明小长假临近交投清淡

* 人民币早盘随中间价缩量下跌

* 美指反弹提振客盘购汇需求，汇价短暂跌破6.90元

* 清明小长假临近交投兴趣不高

* 中美元首会晤前汇市料基本稳定

路透上海3月31日 - 人民币兑美元即期周五早盘继续随中间价调整，主因美指连续反弹。交易员称，美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。

他们并指出，下周中美元首将举行会晤，在此之前人民币料缺乏调整空间，避免给会晤带来更多负面解读；预计短期美指和人民币都不会有方向，只是美指的弹性大一些，人民币的弹性小一些而已。

“马上过节了，在中国假期而国外没放假的时候，是风险比较大的，虽然现在看市场不太可能大波动。”一外资行交易员称。

中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。另外下周一因清明节中国主要金融市场休市。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.8976元，上日收报6.8905元，夜盘终报6.8886元。今日人民币兑美元中间价报6.8993元，上日为6.8889元。人民币兑美元即期成交额为75.86亿美元，上日半日为123.09亿美元。

全球汇市方面，亚洲汇市周五美元小幅走高，周线料录得涨幅，之前公布的美国经济数据表现稳健，而欧元区数据显示当地通胀有所放缓。

“我认为美元并未更大幅走强的原因是，市场担心特朗普对于废除平价医疗法案(ACA)缺乏信心。”US Bank Wealth Management固定收益研究主管Jennifer Vail表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.09元, 上日尾盘为7.0775元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8868元, 与在岸即期价差倒挂108点，上一交易日尾盘报6.885元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8984，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.368、6.1563和8.6181。