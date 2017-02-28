中国汇市：人民币早盘随中间价缩量小升，交投意愿寡淡静待特朗普讲话

* 人民币早盘随中间价缩量小升

* 实需之外市场缺乏交投意愿

* 汇价料延续当前横向震荡走势

* 静待美国总统特朗普晚间讲话

路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。

他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降，而离在岸一年期掉期点差持续收窄，且期权隐含波动率亦不断回落，相较去年底的单边一致预期，当前贬值预期已明显淡化，就算适度贬值，料也不会引起过多关注。

“spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。

针对市场猜测的在华外资利润会出疑虑，中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.8695元,上日收报6.8714元，夜盘终报6.87元。今日人民币兑美元中间价报6.875元，上日为6.8814元。人民币兑美元即期成交额为77.2亿美元，上日半日为99.24亿美元。

全球汇市方面，美元周二盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带来提振。市场都在等待特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。

“特朗普演说能让美元涨多少仍有待观察，因市场最关注的税制改革的细节恐怕要等到 3月才会出炉，”巴克莱资深外汇策略师Shin Kadota表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0765元, 上日尾盘为7.088元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8572元, 与在岸即期价差倒挂123点，上一交易日尾盘报6.8625元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8688，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2717、6.1019和8.5401。