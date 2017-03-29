中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃

* 人民币早盘随中间价调整
* 美指反弹提振客盘购汇需求
* 大行适度提供美元流动性，半日成交活跃
* 客盘仍以逢低购汇为主，短期汇价续跌空间受限
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。
“企业或个人也好，都有自己的心理价位，到了就会出手，逢低购汇的思路，我觉得还是挺对的。”一中资行交易员称。
北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.891元,上日收报6.8858元，夜盘终报6.882元。今日人民币兑美元中间价报6.8915元，上日为6.8782元。人民币兑美元即期成交额为142.8亿美元，上日半日为112.95亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期；与此同时，英镑受到英国即将退欧担忧的拖累。
美联储副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。大多数决策者预计今年还会至少升息两次。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.076元, 上日尾盘为7.064元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8747元, 与在岸即期价差倒挂163点，上一交易日尾盘报6.8727元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8904，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4548、6.1929和8.5545。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 吴云凌)