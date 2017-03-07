中国汇市：人民币早盘随中间价走贬，美联储加息预期提振购汇情绪

* 人民币早盘随中间价走贬

* 美联储加息预期提振购汇情绪

* 大行适度提供美元流动性

* 两会期间汇价会否持稳有待观察

路透北京3月7日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅走贬，中间价则大幅下调近200点。交易员称，美联储3月加息预期逐渐升温，市场购汇情绪又起，大行则适度提供美元流动性确保汇价基本稳定，不过人大和政协两会期间汇价会否基本持稳有待观察。

他们并指出，如果美联储3月加息，市场可能会猜测今年美元加息三次，年内美元将保持强势，这将对人民币施加不小的压力；而随着市场情绪的变化，自营盘从上周五开始转为做多美元，客盘也转为偏购汇。

“这几天购汇情绪被带起来了，结售汇都是偏向购汇一点。只要央行不管，（美元）汇价就会往上拱一拱。昨天收在6.89多，今天6.9以下就没有人卖。”一中资行交易员称。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.9027元，上日收报6.8929元，夜盘终报6.8961元。今日人民币兑美元中间价报6.8957元，上日为6.879元。人民币兑美元即期成交额为72.87亿美元，上日半日为101.29亿美元。

两会期间，中国央行官员继续表达对人民币的信心。央行副行长易纲表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势。他周一并称，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率的框架会坚持。

全球汇市方面，美元周二持稳，投资者广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在3月升息，并静待有关升息步伐的各种迹象指引，包括本周将出炉的美国非农就业报告。

美联储将在3月14-15日会议结束时公布会议决定。美联储主席叶伦上周五表示，如果就业和通胀数据强劲，本月加息将是合理的决定。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.118元, 上日尾盘为7.123元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8981元, 与在岸即期价差倒挂46点，上一交易日尾盘报6.9016元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9035，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3079、6.057和8.453。