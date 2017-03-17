中国汇市：人民币早盘随中间价轻微走贬，市场方向不明成交淡静

* 人民币早盘随中间价轻微走贬

* 市场方向不明成交淡静

* 昨日央行上调操作利率，市场重估策略

* 后市暂时维持区间波动思路

路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘轻微走贬，中间价则小幅下调。交易员称，昨日美联储加息后，中国央行亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化和重估中国央行未来的政策走向。市场方向不明，早盘成交淡静。

他们并指出，多家机构的交易员仍在成都参加外汇交易中心举办的优秀交易员大会，机构人手不足，也是今日成交较少的一个原因。 “昨天发生了很多事，大家还没想明白后市该怎么看，看不清方向。”一外资行交易员称。

他并表示，上日美联储加息市场已经充分预期，但中国央行提高公开操作市场利率却出乎意料，可能释放出中国央行未来更加鹰派的信号。

美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.9015元,上日收报6.8978元，夜盘终报6.9003元。今日人民币兑美元中间价报6.8873元，上日为6.8862元。人民币兑美元即期成交额为71.61亿美元，上日半日为82.13亿美元。

全球汇市方面，亚洲周五早盘美元舔舐伤口，美元指数在五周低位附近整理跌幅，且周线料将录得跌幅。之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示的升息次数少于部分投资者之前的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.095元, 上日尾盘为7.0865元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8773元, 与在岸即期价差倒挂242点，上一交易日尾盘报6.8704元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9015，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4354、6.0836和8.5252。