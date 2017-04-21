中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场

* 人民币早盘震荡反弹，无视中间价继续调整
* 法国大选投票在即，部分自营头寸离场
* 短期汇价料仍不会脱离区间波动
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
他们并指出，由于前期英国脱欧、美国大选民调均出现明显偏差，因此市场也担忧法国大选民调的准确性，部分头寸提前离场；最近三个月人民币汇率双向波动明显分化市场预期，大行针对实需提供的美元流动性压力有限。
“油盘购汇没看到，加上周末有风险事件，估计自营平了一部分，...（美元兑人民币维持在）6.87-6.90区间吧，应该没方向。”一中资行交易员表示。
北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.8802元，上日收报6.8835元，夜盘终报6.884元。今日人民币兑美元中间价报6.8823元，上日为6.8792元。人民币兑美元即期成交额为121.27亿美元，上日半日为125.17亿美元。
全球汇市方面，欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。
瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整，“但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大。”
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0635元, 上日尾盘为7.0565元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8805元, 与在岸即期价差为3点，上一交易日尾盘报6.8838元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8801，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3716、6.2989和8.8039。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)