中国汇市：人民币早盘高开低走，市场预期趋于一致波动或日渐收窄

* 人民币早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部
* 客盘仍略偏购汇，市场价和中间价出现一定偏离
* 关注午后欧洲市场对法国大选的反应
* 市场预期趋于一致，汇价波动日渐收窄
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
他们并指出，法国大选第一轮投票结果是在非交易时间出炉，因此需关注午后欧洲市场对该事件的反应。由于人民币贬值预期日渐淡化，而市场缺乏波动，成交量有望逐渐放大。
“短期应该还是区间吧，日内的话看看下午欧洲那边对法国大选是怎么反应的。”一中资行交易员表示。
北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.8862元，上日收报6.8838元，夜盘终报6.8868元。今日人民币兑美元中间价报6.8673元，上日为6.8823元。人民币兑美元即期成交额为110.26亿美元，上日半日为121.27亿美元。
全球汇市方面，欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票中反建制冲击的风险。
“我们看到开盘最初阶段流动性稀薄时出现大幅波动，所以在亚洲交易时段的余下时间可能不会再有任何明显的震荡，”大和证券汇市策略主管Mitsuo Imaizumi表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0685元, 上日尾盘为7.0715元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8858元, 与在岸即期价差倒挂4点，上一交易日尾盘报6.8901元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8839，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4609、6.2532和8.8073。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)