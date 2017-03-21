中国汇市：人民币随中间价小跌，汇价波动有限部分机构参与倒量

* 人民币早盘随中间价放量小跌

* 汇价波动有限，部分机构参与倒量

* 客盘仍有实需购汇，大行继续提供美元流动性

* 人民币汇率CFETS指数首次跌破93关口

* 短期汇价料延续窄幅整理

路透上海3月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价放量小跌，但有效波动仍非常有限。交易员称，不少机构趁着汇市波动较小参与倒量，而客盘仍有实需购汇，因此大行亦继续向市场提供美元流动性，因短期外部风险事件稀疏，料短期汇价延续区间窄幅整理。

他们并表示，人民币汇率CFETS指数今早首次跌破93关口，后续是否企稳，则仍需看美元指数表现；预计美联储上半年不会有加息动作，因此基本可以判断上半年人民币的贬值压力较小。

“现在还是比较稳的，倒倒量，现在（美元/人民币）一跌就有人买，所以跌不了，但也涨不了，毕竟现在美元比较弱。”一中资行交易员称。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.9064元,上日收报6.9043元，夜盘终报6.909元。今日人民币兑美元中间价报6.9071元，上日为6.8998元。人民币兑美元即期成交额为93.92亿美元，上日半日为69.17亿美元。

据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周二首次跌破93关口，再创该数据公布来新低。

全球汇市方面，美元周二在亚洲早盘处于守势，之前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对美联储不会加快升息步伐的看法。

美联储上周进行了加息，并表示未来将走“逐步”加息之路。这打压了美债收益率，令美元很受伤。“美元感受到美债收益率下跌的压力，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1144元, 上日尾盘为7.1元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8955元, 与在岸即期价差倒挂109点，上一交易日尾盘报6.8892元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9071，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4307、6.127和8.5354。