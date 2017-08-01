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中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.7216元附近
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2017年8月1日 / 凌晨12点13分 / 2 天内

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.7216元附近

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海8月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.7216元附近，较上日升值约67点。

上日人民币兑美元即期收报6.729元，而中间价则为6.7283元。根据定价机制，今日中间价变动中，有7点下跌反映市场供求影响，另有72点上涨反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；还有2点上涨反映的则是新引入的“逆周期因子”影响。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.7327元，和外汇交易中心公布的实际值偏差44点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为92.75、93.75和93.61。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映；外汇市场自律机制汇率工作组5月底又在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，以便更真实体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。(完) (发稿 张喜良; 审校 杨淑祯)

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