中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8796元附近

路透上海5月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8796元附近，较上日贬值约10点。

上日人民币兑美元即期收报6.8926元，而中间价则为6.8786元。根据定价机制，今日中间价变动中，有140点下跌反应市场供求影响，另外的130点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。

由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至92.25、93.31和93.09；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.48、93.58和93.46。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.9041元，和外汇交易中心公布的实际值偏差255点。

据路透2月20日援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。