中国煤炭：5月原煤产量同比增幅创数年高位，受夏季需求憧憬提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月14日 - 周三公布的官方数据显示，中国5月原煤产量较上年同期增长12%，创数年来最高增速，矿商预期夏季需求增加，纷纷提前增产。
中国国家统计局公布，5月份原煤产量增至2.978亿吨，略高于4月份的2.95亿吨。
今年1-5月中国原煤产量增长4.3%，至14亿吨。
对今年夏季炎热及煤炭消费增加的预期，激励矿商信心，相关部门对产量的监管也进一步放松。根据路透的数据，中国5月原煤产量创下至少两年来最高增速。
动力煤价格今年已上涨逾16%，周三达到了纪录新高，每吨报570.6元人民币(83.94美元) 。周二未平仓合约触及纪录高位，表明市场人气更加看涨。
截至6月12日，秦皇岛港的库存从一个月前的600万吨下降至530万吨。该港口是中国最大的煤炭运输枢纽。
中国北方和南方地区的许多主要城市6月的气温都高于往常，大型火力发电厂煤炭消耗量提高，为空调使用提供电力。
焦碳5月产量下降1.5%至3,720万吨，今年1-5月产量则为增加3.7%至1.828亿吨。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 蔡美珍/杜明霞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为