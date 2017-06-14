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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 11:27 BJT

中国煤炭：5月原煤产量同比增幅创数年高位，受夏季需求憧憬提振

路透北京6月14日 - 周三公布的官方数据显示，中国5月原煤产量较上年同期增长12%，创数年来最高增速，矿商预期夏季需求增加，纷纷提前增产。

中国国家统计局公布，5月份原煤产量增至2.978亿吨，略高于4月份的2.95亿吨。

今年1-5月中国原煤产量增长4.3%，至14亿吨。

对今年夏季炎热及煤炭消费增加的预期，激励矿商信心，相关部门对产量的监管也进一步放松。根据路透的数据，中国5月原煤产量创下至少两年来最高增速。

动力煤价格今年已上涨逾16%，周三达到了纪录新高，每吨报570.6元人民币(83.94美元) 。周二未平仓合约触及纪录高位，表明市场人气更加看涨。

截至6月12日，秦皇岛港的库存从一个月前的600万吨下降至530万吨。该港口是中国最大的煤炭运输枢纽。

中国北方和南方地区的许多主要城市6月的气温都高于往常，大型火力发电厂煤炭消耗量提高，为空调使用提供电力。

焦碳5月产量下降1.5%至3,720万吨，今年1-5月产量则为增加3.7%至1.828亿吨。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 蔡美珍/杜明霞)
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