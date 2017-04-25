中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部

路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。

中国人大网刊登他周一在人大会议上的汇报称，当前环境保护仍处于补齐短板的关键期。产业结构和能源结构调整、生产和生活方式转变需要一个过程；部分地区发展和保护的矛盾突出，自然保护区资源开发等问题频发。环境保护市场化机制不健全，经济手段运用不足，环保队伍能力建设有待加强。

“随着环境治理措施深入推进，留下的很多环境问题是难啃的硬骨头，复杂性在增加，解决的难度在加大。”陈吉宁表示。

他称，今年坚决打好蓝天保卫战。着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题，在重点区域建立“禁煤区”，全部淘汰地级及以上城市建成区燃煤小锅炉，完成东部地区燃煤电厂超低排放和节能改造任务，推行建筑保温节能改造。

同时，强化重污染天气应对，抓好重点区域大气污染联防联控，加大钢铁、水泥等重点行业供暖季错峰生产力度，指导督促各地完善并严格落实重污染天气应急预案，对应对不力的严肃问责。

在水污染治理上，发布实施重点流域水污染防治规划；健全区域、流域、海域水污染防治联防联控。还要全面实施土壤污染治理，提出主要目标分解方案，与各省(区、市)政府签订土壤污染防治目标责任书。

陈吉宁并提出，今年要深化和落实生态环保领域改革，实现中央环境保护督察全覆盖，稳步推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点；积极推动划定并严守生态保护红线工作，建设监管平台，研究制定生态补偿、绩效考核和责任追究等配套措施。

在法治建设上，推进水污染防治法、土壤污染防治法、核安全法、环境保护税法实施条例、排污许可管理条例等法律法规制修订；对所有重点污染源实行24小时在线监控。

根据政府工作报告，今年环境保护工作主要目标是：全国地级及以上城市优良天数比例达到79%，PM2.5未达标地级及以上城市浓度下降3%，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到68.3%，劣Ⅴ类水体比例下降到8.4%，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量同比分别降低2%、2%、3%、3%。

陈吉宁谈及去年环境质量时表示，全国338个地级及以上城市中，去年有84个城市空气质量达标，占24.9%；空气质量总体改善，部分时段污染加重。2016年是强厄尔尼诺现象的次年，进入秋冬季后，中国尤其是北方地区冷空气活动频次少、强度弱、风速小，大气污染物扩散气象条件极为不利，出现大范围重污染天气过程。

去年京津冀、长三角、珠三角区域优良天数比例同比分别提高4.3、4.0、0.3个百分点，PM2.5浓度同比分别下降7.8%、13.2%、5.9%，珠三角区域PM2.5平均浓度连续两年达标；但同时，河南、北京、河北、山东优良天数比例不到60%，山西、江西、安徽、陕西等省份优良天数不增反减，山西、陕西PM2.5浓度不降反升。

陈吉宁此前曾表示，目前空气质量治理的路径是正确的，改善速度也不慢，但解决问题的条件却要难得多，要从严查处各类环境违法行为，针对冬季的污染防控措施还需要进一步加强。（完）

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