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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 09:17 BJT

中国环保：前5月天津等地环境执法力度不足，安徽等查处案件超千件--环保部

路透北京6月27日 - 中国环境保护部通报称，今年1-5月，查处案件数量超过1,000件的有安徽、浙江、福建、广东等四地，并对环境执法案件数量较少的天津、广西、重庆、新疆生产建设兵团、青海、宁夏、海南等地提出批评。

新华社周二报导援引环保部环境监察局局长田为勇指出，全国实施五类案件总数13,478件，其中，按日连续处罚案件共392件，罚款数额达51,062.34万元人民币；限产停产案件2,999件。

　　他并表示，与2016年同期相比，各类案件数量均有所上升，执法力度持续加大，五类案件总数增长201%。其中，按日连续处罚案件数量上升64%；适用查封扣押案件数量上升208%；适用限产停产案件数量上升331%。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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