中国环境：去年机动车排污同比削减1.3%，是空气污染重要来源--环保部

路透北京6月4日 - 中国环保部发布中国机动车环境管理年报(2017)显示，2016年全国机动车保有量达到2.95亿辆，机动车污染已成为中国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。

年报显示，2016年全国机动车排放污染物初步核算为4,472.5万吨，比2015年削减1.3%。环保部大气环境管理司司长刘炳江称，2016年各地区及有关部门从新车达标监管、在用车环保管理、黄标车和老旧车加速淘汰、车用燃料改善及车用尿素供应等方面采取综合措施，机动车环境管理工作取得了一定成效。

他指出，监测表明随着机动车保有量快速增加，中国部分城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点。北京、天津、上海等15个城市大气细颗粒物（PM2.5）源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对细颗粒物浓度的贡献范围为13.5%至41%。

另外,非道路移动源排放对空气质量的贡献也不容忽视。非道路移动源主要包括工程机械、农业机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路等。年报显示，2015年，非道路移动源的氮氧化物和颗粒物排放接近于机动车。

非道路移动源环境管理仍处于探索阶段。目前，中国已初步形成新生产非道路移动机械环保信息公开、低排区划定等管理制度。

刘炳江表示，环保部将进一步加大工作力度，切实加强机动车生产、使用、淘汰等全过程环境监管，同时协调配合有关部门采取综合措施，推进“车、油、路”同步，大力防治机动车对大气环境和人民群众健康的影响。（完）

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