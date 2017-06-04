中国环境：去年机动车排污同比削减1.3%，是空气污染重要来源--环保部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月4日 - 中国环保部发布中国机动车环境管理年报(2017)显示，2016年全国机动车保有量达到2.95亿辆，机动车污染已成为中国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。
年报显示，2016年全国机动车排放污染物初步核算为4,472.5万吨，比2015年削减1.3%。环保部大气环境管理司司长刘炳江称，2016年各地区及有关部门从新车达标监管、在用车环保管理、黄标车和老旧车加速淘汰、车用燃料改善及车用尿素供应等方面采取综合措施，机动车环境管理工作取得了一定成效。
他指出，监测表明随着机动车保有量快速增加，中国部分城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点。北京、天津、上海等15个城市大气细颗粒物（PM2.5）源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对细颗粒物浓度的贡献范围为13.5%至41%。
另外,非道路移动源排放对空气质量的贡献也不容忽视。非道路移动源主要包括工程机械、农业机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路等。年报显示，2015年，非道路移动源的氮氧化物和颗粒物排放接近于机动车。
非道路移动源环境管理仍处于探索阶段。目前，中国已初步形成新生产非道路移动机械环保信息公开、低排区划定等管理制度。
刘炳江表示，环保部将进一步加大工作力度，切实加强机动车生产、使用、淘汰等全过程环境监管，同时协调配合有关部门采取综合措施，推进“车、油、路”同步，大力防治机动车对大气环境和人民群众健康的影响。（完）
欲浏览更多细节，请点选环保部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为