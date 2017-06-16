中国环境：5月338个地级及以上城市平均优良天数占比下降12.4个百分点--环保部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月16日 - 中国环境保护部周五发布今年5月全国空气质量状况显示，当月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为70.5%，同比下降12.4个百分点。PM2.5浓度为38微克/立方米，同比持平；PM10浓度为89微克/立方米，同比上升12.7%。
环保部环境监测司司长刘志全并介绍称，5月74个城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：唐山、邯郸、石家庄、邢台、保定、郑州、天津、衡水、徐州和兰州市，河北仍占六席。
空气质量相对较好的前10位（从第1名到第10名）城市依次是：海口、舟山和拉萨（并列）、厦门、丽水、贵阳、福州、台州和珠海（并列）、惠州市。
分区域看，京津冀区域13个城市5月平均优良天数比例为39%，同比下降23.5个百分点。PM2.5浓度为54微克/立方米，同比上升14.9%；PM10浓度为153微克/立方米，同比上升59.4%。
其中，北京市5月优良天数比例为48.4%，同比下降12.9个百分点。PM2.5浓度为60微克/立方米，同比上升11.1%；PM10浓度为131微克/立方米，同比上升59.8%。
长三角区域25个城市5月平均优良天数比例为55.2%，同比下降22.6个百分点。珠三角区域9个城市5月平均优良天数比例为77%，同比下降10.1个百分点。PM2.5、PM10浓度分别为33微克/立方米、52微克/立方米，均达到国家二级年均浓度标准。
京津冀区域大气污染防治联合研究总体专家组介绍说，5月初中国遭遇了今年以来最强沙尘天气过程，西北、华北等10余个省市先后出现浮尘或扬沙天气，局地还出现了强沙尘暴。受此影响，中国大部分地区颗粒物浓度有不同幅度的升高。（完）
欲浏览全文，请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为