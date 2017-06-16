中国环境：5月338个地级及以上城市平均优良天数占比下降12.4个百分点--环保部

路透北京6月16日 - 中国环境保护部周五发布今年5月全国空气质量状况显示，当月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为70.5%，同比下降12.4个百分点。PM2.5浓度为38微克/立方米，同比持平；PM10浓度为89微克/立方米，同比上升12.7%。

环保部环境监测司司长刘志全并介绍称，5月74个城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：唐山、邯郸、石家庄、邢台、保定、郑州、天津、衡水、徐州和兰州市，河北仍占六席。

空气质量相对较好的前10位（从第1名到第10名）城市依次是：海口、舟山和拉萨（并列）、厦门、丽水、贵阳、福州、台州和珠海（并列）、惠州市。

分区域看，京津冀区域13个城市5月平均优良天数比例为39%，同比下降23.5个百分点。PM2.5浓度为54微克/立方米，同比上升14.9%；PM10浓度为153微克/立方米，同比上升59.4%。

其中，北京市5月优良天数比例为48.4%，同比下降12.9个百分点。PM2.5浓度为60微克/立方米，同比上升11.1%；PM10浓度为131微克/立方米，同比上升59.8%。

长三角区域25个城市5月平均优良天数比例为55.2%，同比下降22.6个百分点。珠三角区域9个城市5月平均优良天数比例为77%，同比下降10.1个百分点。PM2.5、PM10浓度分别为33微克/立方米、52微克/立方米，均达到国家二级年均浓度标准。

京津冀区域大气污染防治联合研究总体专家组介绍说，5月初中国遭遇了今年以来最强沙尘天气过程，西北、华北等10余个省市先后出现浮尘或扬沙天气，局地还出现了强沙尘暴。受此影响，中国大部分地区颗粒物浓度有不同幅度的升高。（完）

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