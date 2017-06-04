中国社会：去年基本养老保险基金收入37,991亿元，比上年增长18%--人社部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月4日 - 中国人力资源和社会保障部近日发布的《2016年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，2016年全年基本养老保险基金收入37,991亿元人民币，比上年增长18%；支出34,004亿元，比上年增长21.8%。年末基本养老保险基金累计结存43，965亿元。养老金支出增幅大于收入增幅，但总收入大于总支出。
去年全年五项社会保险基金收入合计53,563亿元，比上年增加7,551亿元，增长16.4%。基金支出合计46,888亿元，比上年增加7,900亿元，增长20.3%。 人社部相关负责人介绍，2016年就业持续增长、工资稳步提高、社保运行平稳。截至2016年末，全国就业人员达到77,603万人，比上年末增加152万人；其中城镇就业人员41,428万人，比上年末增加1,018万人。 统计公报显示，2016年全国就业人员中，第一产业就业人员占27.7％；第二产业就业人员占28.8％；第三产业就业人员占43.5％。第三产业已成为吸纳就业的绝对主力。 2016年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为67,569元，同比增长8.9%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为42,833元，同比增长8.2%；外出农民工人均月收入水平为3,275元，同比增长6.6%。 此外，截至2016年底，全国共有公务员719万人；截至2015年底，全国共有公务员716.7万人。（完）
欲浏览全文请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为