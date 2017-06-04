中国社会：去年基本养老保险基金收入37,991亿元，比上年增长18%--人社部

路透北京6月4日 - 中国人力资源和社会保障部近日发布的《2016年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，2016年全年基本养老保险基金收入37,991亿元人民币，比上年增长18%；支出34,004亿元，比上年增长21.8%。年末基本养老保险基金累计结存43，965亿元。养老金支出增幅大于收入增幅，但总收入大于总支出。

去年全年五项社会保险基金收入合计53,563亿元，比上年增加7,551亿元，增长16.4%。基金支出合计46,888亿元，比上年增加7,900亿元，增长20.3%。 人社部相关负责人介绍，2016年就业持续增长、工资稳步提高、社保运行平稳。截至2016年末，全国就业人员达到77,603万人，比上年末增加152万人；其中城镇就业人员41,428万人，比上年末增加1,018万人。 统计公报显示，2016年全国就业人员中，第一产业就业人员占27.7％；第二产业就业人员占28.8％；第三产业就业人员占43.5％。第三产业已成为吸纳就业的绝对主力。 2016年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为67,569元，同比增长8.9%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为42,833元，同比增长8.2%；外出农民工人均月收入水平为3,275元，同比增长6.6%。 此外，截至2016年底，全国共有公务员719万人；截至2015年底，全国共有公务员716.7万人。（完）