中国票据市场：压力提前消化转贴利率本周走低，买需尚可仍有下行空间

路透上海3月31日 - 季末前最后一周，中国票据市场转贴利率转为下行，因此前银行已提前消化表外理财纳入广义信贷MPA季度考核压力，且月末资金面未如预期中紧张。足期国股电票转贴价格本周跌幅超过20个基点(bp)，最新至年息4.6%附近。
交易员称，目前票据价格仍属高位，吸引买需，转入月初后信贷规模和流动性压力应该不大，转贴利率预计仍有下行空间。
华南一银行交易员表示，“季末(票据市场)剧情反转了，这两天收票的多起来了。”
他透露，票据转贴市场长短期限利率继续倒挂。其中一年足期的国股电票最新成交在4.6%附近，6月末之前到期、以及更短期限的利率仍在5.2%或者上方。
一季度末最后一个交易日，银行间市场流动性整体平稳，跨月的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。
上海一银行交易员指出，进入4月不少银行控制信贷规模压力会有所减轻，加之票据价格已具备相当吸引力，买需尚可转贴利率预计仍有下行空间。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)