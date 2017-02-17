中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求

路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。

西北一大行交易员称，近期收票需求一般，“我们额度没那么多，早早用完了。价格这周比前两周稳定了一点，资金也还是比较紧张，买返价格小幅上涨。”

他提及，近期剩余期限约半年的电票成交较足年活跃，且成交利率较高，半年以上的电票都在4.5%以上，先前在4.3%左右。因票据利率近期上行幅度较大，为避免亏损，出票方倾向于缩短期限，“之前贴现进来价格没这么高，出的期限越长，亏的越多。”

展望后市，他认为，在资金趋紧的预期下，票据利率可能还会偏于上行，且2月信贷额度仍受到控制，收票需求可能继续被累及和压缩。但票据资产风险相对较小且流动性高，各行还是会有动力积极配置。

受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。其中，新增人民币信贷的票据融资分项大幅减少4,521亿元。

中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。

在央行公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价