中国票据市场：资金好转但转贴利率波动有限，严监管下交投并不活跃

路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。

“票据市场整体还是不温不火吧，利率基本与上周持平，足年国股电票价格在4.7%左右，”华北一银行交易员称，在央行流动性投放下，虽然资金面明显缓和，但是严格监管环境这一因素还形成制约，买入机构主要还是以交易性为目的，整体交易并不太活跃。

央行本周仅周三和周四进行了逆回购操作，规模总计1,900亿元，单周实现净回笼1,200亿元。同时周三还发放抵押补充贷款(PSL)476亿元;周五则进行4,590亿元MLF操作，其中六个月为665亿元，一年期为3,925亿元,利率持平于3.05%和3.20%。。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。

上述华北交易员并认为，目前的金融检查对票据市场而言，主要是原来那些和中介合作的业务，都是自查的重点业务，以后估计都会暂停了。

“预计后市利率仍会维持小幅波动为主，现在监管政策还在进行中，短期还是看下旬资金面的情况吧，”他称。

中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士周五透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。