中国票据市场：资金转松本周转贴利率小跌，季末前能否持续尚待观察

路透上海6月23日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走低，幅度在10-15个bp(基点)。交易人士表示，受益流动性持续改善向宽趋势，资金利率同步明显回落，不少机构收票需求升温，带动转贴利率下行，但整体幅度仍比较有限，因季末最后一周仍难完全消除疑虑。

“转贴现利率出现一波小幅的下行，足年国股电票利率约为4.90%左右。”华北一银行交易员称，主要还是因为资金面整体较为宽松，机构收票需求较大，相对出票量较少。

他并指出，随着月底临近，虽然资金面大幅收紧概率不大，但仍可能会边际趋紧，同时预计各机构调整规模需求也将增加，出票量可能有所加大，不排除转贴利率会有小幅回调的可能性。

随着本周跨入6月下旬，中国央行公开市场逆回购操作渐减力，单周转为净回笼600亿元人民币。分析人士表示，在此前保驾护航季末资金面基础上，月末财政支出亦提供驰援，资金面逐步呈宽松向好态势，央行顺势减少投放并及时公告流动性影响因素，加大政策透明度稳预期的同时，仍不忘降杠杆背景下坚守中性偏紧基调。

上述交易员并透露，虽然国有及股份制银行六个月和一年期转贴利率倒挂现象有所修复，但是期限利差仍比较窄，目前票据业务整体利润仍薄，业务开展难度加大。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。