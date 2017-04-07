中国票据市场：转贴利率下行明显，季初资金及信贷压力减轻助涨收票热情

路透上海4月7日 - 中国票据市场转贴利率本周下行明显，幅度20-30bp(基点)不等。交易员表示，在平稳度过一季度末后，月初银行间流动性压力大为减轻，同时银行信贷规模调整因素亦影响弱化，机构买需再次升温，助推转贴利率较上周快速下行。

他们并认为，4月中下旬资金面预期仍旧谨慎，预计短期转贴利率继续大幅下行的空间将受限。

“季末就开始收，但还是收的少吧，现在季初，主要是没有规模限制，又可以开始各种浪(收票)了，”华北一银行交易员指出，一年期国股电票目前成交价格在4.2%-4.3%左右，较上周下行幅度很明显。

他并表示，预计未来转贴利率继续下行将会乏力，目前同期限的同业存单的价格也跟票据不相上下，而且资金面季初虽然压力减轻，但是4月中下旬仍有包括缴税等因素扰动，央行公开市场也不愿意投放，政策偏紧基调下，市场的流动性期预期也并没有很乐观。

银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。

央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价