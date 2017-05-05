中国票据市场：转贴利率变动不大，月初资金未如预期转松成交清淡

路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。

华南一银行交易员称，近日足月国股电票在年息4.7%上下波动，“月初资金还是蛮紧的，(转贴)价格也没怎么动，甚至还微涨些。”

本周有2,300亿元人民币中期借贷便利(MLF)到期，央行未予续做，仅在公开市场通过逆回购实现单周净投放100亿元。银行间资金市场本周则以紧势开局，周四起逐步出现缓和，但对未来心态仍谨慎。

对于后市，上海一银行交易员认为，受资金持续紧平衡预期，以及随时可能出现的监管检查影响，机构票据业务现有操作较为保守，在此情况下，转贴价格下行存有一定阻力。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。