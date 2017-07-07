中国票据市场：转贴利率大幅下跌，月初资金宽松收票需求旺盛

路透上海7月7日 - 中国票据市场转贴利率大幅下跌。交易员称，跨季过后资金超预期宽松，市场上收票需求大增，供不应求需令转贴利率快速跳水。

华南一银行交易员表示，足年国股（国有及股份制银行）电票成交目前降至4.60%左右，大幅低于季末5%左右的高位，“主要还是跨季跨过去了，月初资金价格也下了，股份制收票很猛。”

他认为，虽然本周票据转贴利率降幅较大，但回落后也还算在正常，大约接近四月末五月初水平，跌势能否持续则要看接下来资金面的情况。

中国央行本周公开市场操作继续空窗，并实现连三周净回笼。跨季后月初压力有限，资金面维持宽松，七天回购加权利率周中跌至2.70%附近，创近两个半月新低，央行连续停做逆回购仍显示货币政策中性姿态。

中国银行间市场周五资金面依旧宽松，因前期财政资金投放存量支撑，国君转债申购叠加公开市场连续暂停操作亦影响不大。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)