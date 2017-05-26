中国票据市场：转贴利率小幅上涨，月末额度受限收票需求偏弱

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月26日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，不过收票需求改善有限，多数机构受限于月末规模控制；二季度MPA（宏观审慎评估）考核将近，交易员表示仍需谨慎观望资金面变化，对后市票据价格走势持谨慎看法。
华北一银行交易员称，足年国股电票(国有、股份制银行承兑的电子票据)转贴利率本周略涨至4.87%左右，城商电票则在5%以上，“价格涨了点，但我们没有额度收；市场上收票的机构不太多，月末可能要控制一下额度，资金成本也比较高。”
他并表示，6月还有二季度MPA考核，预计银行票据转贴额度会比5月更加紧张，跨季资金面也还有不确定风险，不排除票据价格进一步上行。
端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作，市场短期资金面大幅好转。中国银行间市场周五流动性整体不改宽裕，隔夜资金供给充足利率平稳，不过跨月需求依旧保持热度，七天回购利率继续上行。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为