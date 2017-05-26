中国票据市场：转贴利率小幅上涨，月末额度受限收票需求偏弱

路透上海5月26日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，不过收票需求改善有限，多数机构受限于月末规模控制；二季度MPA（宏观审慎评估）考核将近，交易员表示仍需谨慎观望资金面变化，对后市票据价格走势持谨慎看法。

华北一银行交易员称，足年国股电票(国有、股份制银行承兑的电子票据)转贴利率本周略涨至4.87%左右，城商电票则在5%以上，“价格涨了点，但我们没有额度收；市场上收票的机构不太多，月末可能要控制一下额度，资金成本也比较高。”

他并表示，6月还有二季度MPA考核，预计银行票据转贴额度会比5月更加紧张，跨季资金面也还有不确定风险，不排除票据价格进一步上行。

端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作，市场短期资金面大幅好转。中国银行间市场周五流动性整体不改宽裕，隔夜资金供给充足利率平稳，不过跨月需求依旧保持热度，七天回购利率继续上行。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。