中国票据市场：转贴利率小幅上行，监管风向虽暂缓但疑虑难消

路透上海5月19日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走高，市场整体仍未脱谨慎氛围。资金价格持续高位运行，令银行负债成本高企，此外上周起监管风向虽暂时稍有缓和，但对机构的现场检查仍在进行中，后续进展依旧不明朗令市场疑虑难消。

交易员认为，尽管考虑到市场风险监管节奏可能有所放缓，但今年金融降杠杆的大方向仍未变，资金成本难降对票据业务的压制也将持续，预计转贴利率后市还有上行动力。

“（转贴利率）还是在慢慢往上走，国股（国有和股份制银行）足年票在4.8%-4.9%，有收票意愿的不少，但资金成本高，能谈拢的不多，”上海一银行交易员称。

他谈到，近来监管的风声虽然有所弱化，但目前对银行的检查仍在如火如荼的进行中，而从目前传出的信息看，检查结束的主要还是一些小机构，大中型银行暂时还没有明确的结果，在这种情况下市场谨慎预期依旧难以扭转，“到底是不是雷声大雨点小还很难讲。”

自上周五起，银监会、央行和新华社先后释放稳定金融市场的言论，强调不能在处置风险过程中发生新风险。中国总理李克强周日亦表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。