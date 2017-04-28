中国票据市场：转贴利率小幅下行紧张情绪缓解，月末收票需求增多

路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。
“这周收票的反而多了，现在的价格也比较有吸引力，足年国股（国有及股份制银行）电票有到4.60%的；势头还可以，资金好转的话5月预计会再下一点，”上海一银行交易员称。
适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)