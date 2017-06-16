中国票据市场：转贴利率居高难下倒挂局面延续，半年末因素压力仍在

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月16日 - 中国票据市场转贴利率本周居高难下，国有及股份制银行（国股）承兑的各期限票据成交水平仍全线在5%以上，受制于半年末MPA（宏观审慎评估）考核压力，银行间跨月资金价格持续高位运行，票据利率倒挂现象也因此延续。
交易员指出，未来两周半年末因素压力仍在，在高资金利率以及规模考核双重压力下，收票需求难有明显回暖，转贴利率料依旧高企。
“昨天略有下来一点，但（国股一年票）还是在5%以上，半年的还要高10-20bp吧。”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到，近期该行已基本暂停了收票，因为总行给的FTP（内部资金转移定价）非常高，以此成本收票根本无利可图，这可能也是不少机构在半年末面临的困境。
央行公开市场周五逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为